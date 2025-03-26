2025-03-26 02:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بإقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من قيادة المنتخب العراقي، إثر تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اتخذ قراره بعد سلسلة من النتائج غير المقنعة، كان آخرها الخسارة أمام المنتخب الفلسطيني، ما دفع إلى إنهاء عقد المدرب".

وأضاف أنّ "الاتحاد سيبدأ مفاوضات سريعة للتعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة، استعداداً لاستكمال التصفيات".

وعقب القرار، نشر المدرب كاساس على حسابه على فيسبوك منشوراً جاء فيه: "شكراً على كل شيء".

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لاذعة طالت كاساس، بسبب إخفاق المنتخب العراقي في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيرية والإعلامية بإقالته.

أما منتخب العراق فواصل نزيف النقاط هذا الشهر بعد تعادله على ملعبه أمام الكويت بنتيجة 2/2 يوم الخميس الماضي، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، ويهدد حظوظه في التأهل المباشر، حيث يتمركز أمامه منتخب الأردن (13 نقطة) ثم كوريا الجنوبية في الصدارة (16 نقطة).

وسيختتم المنتخب العراقي مشواره في هذه المرحلة من التصفيات باختبارين في غاية الصعوبة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث يستقبل كوريا الجنوبية يوم 5، ويحل ضيفا على الأردن بعدها بـ5 أيام.