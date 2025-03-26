المدير الإداري للوطني يوضح بشأن إقالة كاساس وأكام هاشم

2025-03-26 04:10:03 - المصدر: واع

عمان - واع - هبة السودانيأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم، أن المكتب التنفيذي في اتحاد الكرة سينظر في اجتماعه المقبل إقالة مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس من عدمه، فيما أوضح حقيقة ترك اللاعب اكام هاشم في الملعب.وقال كريم لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "إقالة المدرب كاساس يحتاج إلى اجتماع للمكتب التنفيذي ولا يستطيع احدا اتخاذ قرار شخصي"، مؤكدا أنه " سيكون هناك اجتماع وسيقرر خلاله الاقالة او البقاء".وبخصوص الفيديو المتداول للاعب أكام هاشم، أوضح، أنه " تم استدعاء اللاعب أكام هاشم إلى جانب لوكاس شليمون وطبيب الفريق فارس عبدالله من قبل الاتحاد الآسيوي إلى غرفة فحص المنشطات وهذا أمر معتاد في جميع المباريات عندما يتم اختيار لاعب لإجراء الفحص العشوائي حيث تغادر البعثة بعد ذلك"، مبينا انه "تستغرق إجراءات الفحص بين 60 إلى 90 دقيقة، ثم يتم نقلهم بسيارة صغيرة للالتحاق بالفريق لاحقًا".واشار الى ان "المنسق العام مع بعثة المنتخب اشرف على توفير سيارة خاصة لنقل اللاعبين من الملعب الى مقر اقامة المنتخب"، مؤكدا ان "اللاعبين وصلا مباشرة الى مقر اقامة المنتخب".