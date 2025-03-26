ريال مدريد يستهدف صفقة كبرى من الليجا

2025-03-26 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشف تقرير صحفي إسباني، عن نية ريال مدريد عقد صفقة مدوية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستهدف ريال مدريد إبرام مزيد من الصفقات الكبرى مع المجموعة الحالية، لاستمرار منافسته على جميع البطولات في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية حول اتفاق ريال مدريد مع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، على ضمه مجانًا، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع مارتن زوبيميندي، نجم وسط ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد لا يمانع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي، والبالغة 60 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن اللاعب يحظى باهتمام كبير من جانب آرسنال ومانشستر سيتي، ولكنه سبق وأن رفض مغادرة إسبانيا والانتقال للعب في البريميرليج، الصيف الماضي، عندما تلقى عرضًا من ليفربول.