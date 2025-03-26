رد فعل مثير من ميسي بعد اكتساح الأرجنتين لمنتخب البرازيل

2025-03-26 09:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حرص الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على مشاركة متابعيه لحظات دعمه لمنتخب بلاده خلال مواجهة البرازيل في قمة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسحق منتخب الأرجنتين، نظيره البرازيلي (4-1) فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026، وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي لاستبعاده من قائمة الفريق خلال التوقف الدولي الجاري لإصابة عضلية.

ونشر ميسي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 500 مليون شخص، مقطع فيديو يظهر متابعته للمباراة عبر شاشة التلفاز، مرفقا إياه برمز تعبيري للتصفيق، تعبيرا عن فخره بزملائه في المنتخب.

ورفعت الأرجنتين بهذا الفوز رصيدها إلى 31 نقطة في الصدارة بعد فوز ثان على البرازيل في هذه التصفيات.

بينما تجمد رصيد "راقصي السامبا" عند 21 نقطة ليتراجع للمركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحب المركز الثالث.

وبات المنتخب الأرجنتيني رابع منتخب يتأهل رسميا لمونديال 2026 بعد اليابان وإيران ونيوزلندا إضافة إلى منظمي البطولة أمريكا وكندا والمكسيك.