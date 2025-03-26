منتخب الملاكمة يستعد لبطولة الفجر الدولية بمعسكر تدريبي في أربيل

2025-03-26 11:00:33 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف مدرب منتخبنا الوطني للملاكمة، محمد عبد الزهرة الغراوي، عن المنهاج التحضيري للمشاركة في بطولة الفجر الدولية التي من المقرر أن تستضيفها إيران نهاية شهر نيسان المقبل.وقال الغراوي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" المنتخب يواصل تدريباته اليومية في بغداد، بغية التحضير للاستحقاق المقبل، مضيفاً أن المنهاج الإعدادي سيتضمن أيضاً الدخول بمعسكر داخلي سيقام في أربيل، وهو آخر محطة تحضيرية للمسابقة الدولية".وبشأن إدراج الملاكمة ضمن البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس (2028)، بعد أن تم تصويت الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية بالإجماع على عودتها إلى الأولمبياد، بين الغراوي أن" هذا القرار يعد حلماً لجميع ملاكمي العالم الذين يسعون للتنافس على أعلى المستويات، إذ ستكون لديهم فرصة للنزال من أجل الميداليات الأولمبية مرة أخرى، وهو ما يفتح الأفق لتجارب رياضية جديدة وحماسية في عالم الفن النبيل، لافتاً الى أنها ليست مجرد استعادة رياضة لها تاريخ طويل في الألعاب، بل هي أيضاً فرصة لتعزيز مكانة اللعبة على الصعيد العالمي، ومنافسة الرياضات الأخرى بالإثارة والمتابعة الجماهيرية".