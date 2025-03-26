2025-03-26 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت بلدية السليمانية حملة لتزيين الحدائق والمساحات العامة،حيث قامت بتحويل جرار زراعي مهجور في بارك آزادي إلى مشتل زهور يضم عشرات النباتاتالموسمية ودائمة الخضرة، ليصبح نقطة جذب لزوار الحديقة.

وقال زردشت رفيق، المتحدث باسم رئاسة بلديات السليمانية، في حديث لوكالةشفق نيوز، إن "البلدية تعمل على تحسين المساحات العامة ضمن خطة واسعة تهدفإلى جعل المدينة أكثر خضرة وجاذبية لسكانها وزوارها".

وأشار إلى أن "الحملة لم تقتصر على إعادة تأهيل هذا الموقع فحسب، بلشملت أيضاً تشذيب الأشجار، وإعادة تنسيق الحدائق، وإنشاء مسطحات خضراء ذات تصاميمفنية، إضافة إلى أعمال التشجير، والإضاءة، وصيانة النوافير المائية، وتجميلالأرصفة والممرات".

وأضاف رفيق، أن "هذه المبادرات تعكس حرص البلدية على تحويل المساحاتالمهملة إلى مواقع جمالية وسياحية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهدالحضري للمدينة".

يذكر أن بارك آزادي يُعد من أبرز الوجهات السياحية في السليمانية، حيث يقصدهالسكان والزوار بحثاً عن الراحة في أحضان الطبيعة، فيما تشهد المدينة سنوياً حملاتواسعة لتطوير الحدائق والمساحات الخضراء، تعزيزاً لهويتها الجمالية والحضارية.