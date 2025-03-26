تشكيل لجنة تحقيقية باستهداف منزل قاضي في ميسان

2025-03-26 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، باستهداف منزل قاضي بعبوة ناسفة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "منزل قاضي في زقاق داخل حي المعلمين وسط مدينة العمارة استُهدف بعبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أنه "تم الإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الدوافع والحيثيات، وكذلك تدقيق كاميرات المراقبة لمعرفة طبيعة ما حدث وكشف هوية الجناة".

وأوضح المصدر أن "القاضي المستهدف يعمل في إحدى المحاكم خارج ميسان، وبالتالي لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة بدوافع ما تعرض له، لكن التحقيقات مستمرة من أجل الوصول إلى هوية الجناة".