المفوضية تحدث سجلات مليون ناخب من مواليد 2007

2025-03-26 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، عن افتتاح 1079 مركزا لتحديث سجل الناخبين، فيما بينت انه تم تغذية عدة التسجيل البايومترية للناخبين من المواليد الجديدة (2007) والذين بلغ عددهم أكثر من مليون ناخب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات جمانة الغلاي في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم يوم أمس الثلاثاء، افتتاح مرحلة سجل الناخبين في 1079 مركزا يستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق"، مشيرة الى، ان "ذلك جاء من أجل ضمان تصويت المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال استخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث".

وأضافت، أن "هذه المرحلة هي أولى مراحل العملية الانتخابية، وهي من المراحل المهمة، وهي تشمل الناخبين غير المسجلين سابقا لغرض تسجيل بياناتهم البايومترية، وكذلك من اجل خاصية الإضافة والنقل".

وتابعت الغلاي، أن "المفوضية تسلمت من وزارة التجارة عبر البطاقة التموينية بيانات المواليد الجديدة لعشر سنوات قادمة، وذلك يعني منهم من مواليد عام (2007 - 2017)"، موضحة، أنه "تمت تغذية عدة التسجيل البايومترية للناخبين من المواليد الجديدة (2007) والذي بلغ عددهم أكثر من مليون ناخب".

واختتمت، أن "إضافة المواليد الجديدة على عدد الناخبين يصبح إجمالي العدد اكثر من 29 مليون ناخب، موجهة المواطنين من تولد 2007 مراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم البايومترية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة".