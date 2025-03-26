لشهر آذار.. صرف رواتب متقاعدي الإقليم بعد ظهر اليوم

2025-03-26 12:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أنه تم الإبلاغ عن صرف رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان لشهر آذار، مشيرا الى عدم مباشرة البنوك بالصرف حتى الان.

وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لم يتم فتح المصارف أمام المتقاعدين، ولكن بعد ظهر اليوم سيتم المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر آذار".

وأضاف أنه "سيتم صرف الرواتب بالطريقة القديمة، وهنالك عدد من المتقاعدين سيتم صرف رواتبهم عبر مشروع (حسابي)، فيما تطالب الأغلبية من المتقاعدين بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية حصرا".

وكان مصدر مطلع قد كشف، أول أمس الإثنين، عن إكمال عملية التدقيق لقوائم رواتب موظفي كردستان من قبل وزارة المالية الإتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إكمال عملية التدقيق لرواتب شهر آذار، وبقي فقط على حكومة الإقليم إرسال الإيرادات غير النفطية لشهر آذار نفسه، وتوعدت بإرسال الأموال خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر انه على الأغلب سيتم إطلاق رواتب الموظفين اليوم الأربعاء، والبالغة 950 مليار دينار، وبعدها مباشرة تعلن وزارة المالية في حكومة الإقليم إعلان جدول صرف الرواتب، وسيستمر التوزيع حتى خلال يومي الجمعة والسبت، لضمان صرف الرواتب قبل عيد الفطر.

هذا وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، يوم الأحد الماضي عن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار لعام 2025.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفريق الفني المسؤول عن استلام تمويل رواتب شهر آذار 2025 قد وصل إلى المراحل النهائية من إجراءاته".

وأضافت، أن "الفريق يتواجد منذ خمسة أيام في مدينة بغداد بالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الفيدرالية بهدف إتمام إجراءات إرسال الرواتب".

وأشارت الى، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إيداع تمويل رواتب شهر آذار في الحساب المصرفي للوزارة في إقليم كردستان بالقريب العاجل".