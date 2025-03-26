رئيس هيأة التقاعد الوطنية ينفى الأخبار المتداولة حول إشرافه على ملف صفقة القرن

2025-03-26 12:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

نفى رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين البياتي، اليوم الاربعاء، الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول اشرافه على صفقة القرن.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "رئيس هيأة التقاعد الوطنية ماهر حسين البياتي ينفي نفيا قاطعا الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي اشارت الى اشرافه على ملف تسوية (صفقة القرن) مع المتهم بها نور زهير".

واكد رئيس الهيئة بحسب البيان "ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماما، ولا توجد اي علاقة لي بهذا الملف"، موضحا ان "ما يتم تداوله مجرد اخبار لاغراض الاثارة".

وشدد على " وسائل الاعلام تحرّي الدقة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، بغية عدم تضليل الرأي العام ".