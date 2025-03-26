درجال يرفض إقالة كاساس واجتماع حاسم لاتحاد الكرة اليوم

2025-03-26 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انه سيعقد اجتماعاً لمناقشة مصير المدرب خيسوس كاساس، بعد الخسارةالتي مني بها المنتخب الوطني امام نظيره الفلسطيني.

وقالعضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعقد اجتماعاًطارئاً هذا اليوم، حتى لو وصل كاساس الى بغداد بعد منتصف الليل"، مبينا ان"الاجتماع سينعقد في مقر الاتحاد حصرا بطلب من الاعضاء، ولن يعقد في مقر لاليغااو اي مكان اخر".

واوضح،ان "الهدف من الاجتماع هو تقرير مصير المدرب خيسوس كاساس مع المنتخب بعد بحثومناقشة كل النقاط الخاصة بمشواره مع المنتخب قبل اتخاذ القرار النهائي".

وبينالزاملي ان "المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الزملاء مع رئيس الاتحاد عدناندرجال لايرغبون باقالة كاساس، بينما باقي الاعضاء غير مقتنعين بأداء المدربالاسباني، ومصرون على اقالته"، منوها الى ان "الوفد مازال في عمان لحينتثبيت الحجوزات الخاصة بالعودة الى العاصمة بغداد".

وخسرالمنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-2في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسالعالم 2026.