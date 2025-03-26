2025-03-26 12:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية، أمير كامل المعموري، يومالأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع الاتحادالعراقي لكرة القدم، مؤكداً أن قيمة الفسخ تبلغ 500 ألف دولار أمريكي.

وقال المعموري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقيلكرة القدم مُلزم في حال قرر إنهاء عقد كاساس قبل موعده المحدد بين 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 و31 كانون الثاني/ يناير 2027، بإشعار المدرب قبل 30 يوماً ودفع نصفمليون دولار إضافةً إلى جميع المستحقات المالية المتفق عليها، بما في ذلك المكافآتونفقات السفر وأي تعويضات أخرى".

وأشار المعموري، إلى أن "العقد ينص على شرط مماثل في حال قرر كاساسإنهاء تعاقده مع الاتحاد العراقي قبل الأوان، إذ يتوجب عليه دفع 500 ألف دولارلإنهاء العقد من جانبه".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم سيكون ملزماً بإنهاء عقود جميعالمدربين المساعدين في حال فسخ عقد المدرب الرئيسي، وإذا لم يلتزم بذلك فسيُعتبرالاتحاد قد انتهك بنود العقد بشكل خطير".

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد كشف لوكالة شفقنيوز، فجر اليوم الأربعاء، عن إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس من قيادة المنتخبالعراقي، إثر تراجع النتائج والخسارة الأخيرة أمام المنتخب الفلسطيني في تصفياتكأس العالم 2026.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات لاذعة طالت كاساس، بسبب إخفاق المنتخبالعراقي في أكثر من مناسبة، ما أدى إلى تصاعد المطالبات الجماهيريةوالإعلامية بإقالته.