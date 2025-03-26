ميثم عادل: كاساس أخطأ في التشكيل والتغييرات وأفقد المنتخب توازنه
2025-03-26 12:40:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
انتقد المدرب والمحلل الفني، ميثم عادل، اختيارات مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن التبديلات والتغييرات التي أجراها لم تكن منطقية وأثرت سلباً في أداء الفريق.
وقال عادل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" كاساس حول المنتخب الوطني الى حقل تجارب بتبديلاته وتغييرات اللا منطقيه، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة أثارت العديد من التساؤلات، مع نظام لعب غير واضح بالنسبة للاعبين، مما انعكس على أدائهم داخل الملعب"، مبيناً أن " التوازن في أسلوب اللعب يعد من أهم العوامل التي تساعد على النجاح، إلا أن التشكيلة لم تكن متوازنة ولم تتكيف مع متغيرات المباراة، ما أدى إلى تفكك الفريق على المستوى الجماعي".
وأكد عادل أن" الجاهزية البدنية تعد عنصراً أساسياً في أي منظومة لعب ناجحة، إلا أن افتقار المنتخب العراقي لهذا العامل انعكس سلباً على الأداء العام، مما جعل الفريق غير قادر على مجاراة نسق المباراة".
انتقد المدرب والمحلل الفني، ميثم عادل، اختيارات مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن التبديلات والتغييرات التي أجراها لم تكن منطقية وأثرت سلباً في أداء الفريق.
وقال عادل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" كاساس حول المنتخب الوطني الى حقل تجارب بتبديلاته وتغييرات اللا منطقيه، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة أثارت العديد من التساؤلات، مع نظام لعب غير واضح بالنسبة للاعبين، مما انعكس على أدائهم داخل الملعب"، مبيناً أن " التوازن في أسلوب اللعب يعد من أهم العوامل التي تساعد على النجاح، إلا أن التشكيلة لم تكن متوازنة ولم تتكيف مع متغيرات المباراة، ما أدى إلى تفكك الفريق على المستوى الجماعي".
وأكد عادل أن" الجاهزية البدنية تعد عنصراً أساسياً في أي منظومة لعب ناجحة، إلا أن افتقار المنتخب العراقي لهذا العامل انعكس سلباً على الأداء العام، مما جعل الفريق غير قادر على مجاراة نسق المباراة".