رئيس هيئة التقاعد ينفي إشرافه على ملف "صفقة القرن"

2025-03-26 12:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نفى رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين البياتي، اليوم الأربعاء، إشرافه على ملف تسوية صفقة القرن. وقال بيان للهيئة، تلقته الاقتصاد نيوز، إن البياتي ينفى نفيا قاطعا الاخبار المتداولة حول اشرافه على ملف تسوية صفقة القرن. وأضاف، لاصحة للأنباء المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى إشراف رئيس هيئة التقاعد الوطنية، على ملف تسوية صفقة القرن مع المتهم نور زهير. وشدد البيان، بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولاتوجد أي علاقة له بهذا الملف، وأن ما يتم تداوله مجرد أخبار لأغراض الإثارة، داعيا وسائل الإعلام الى تحرّي الدقة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، بغية عدم تضليل الرأي العام. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام