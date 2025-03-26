الإمارات توجه دعوة رسمية إلى العراق للمشاركة في منتدى بني ياس

2025-03-26 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى العراق للمشاركة في منتدى بني ياس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق، عبد الله مطر المزروعي، في مقر الوزارة ببغداد"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن "الجانبين أكدا حرصهما المشترك على إدامة أفضل العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما شددا على دور البلدين في تخفيف التوترات الإقليمية والمساهمة في حل القضايا العالقة في المنطقة".

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي عن "شكره وتقديره لوزارة الخارجية على دعمها وتعاونها، مما أسهم في نجاح عمل السفارة الإماراتية في بغداد"، مؤكدا "أهمية تفعيل التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة".

وفي ختام اللقاء، قدّم السفير المزروعي "دعوة رسمية إلى وزير الخارجية من نظيره الإماراتي لزيارة دولة الإمارات والمشاركة في منتدى بني ياس".