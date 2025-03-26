المالية تبحث مع الوكالة الألمانية تطوير العمل المشترك

2025-03-26 13:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية والفنية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير المالية استقبلت ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وناقشت معه سبل التعاون لدعم المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب لتحسين الخدمات المالية".

وشددت الوزيرة، بحسب البيان، على "أهمية التعاون لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني وترفع كفاءة الخدمات".

من جانبه، استعرض ممثل الوكالة الإنجازات السابقة والنماذج الناجحة لدعم الخطط الوطنية، كما طرح آليات فنية ومالية لتطوير العمل المشترك، مؤكدا دعم الوكالة وإلتزامه بتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقات الثنائية.