التربية تصوت على قرار إعادة العمل بنظام المحاولات

2025-03-26 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، التصويت على قرار إعادة العمل بنظام المحاولات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على ماجاء بتوصيات مجلس النواب العراقي، صوت رئيس وأعضاء هيئة الرأي في وزارة التربية خلال جلستهم الدورية اليوم، على إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين بدرس واحد او درسين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023- 2024".

وأضافت ان "القرار اشترط أن يؤدوا الامتحان بالمحاولات خلال عام 2024- 2025 على ان تضع اللجنة المختصة آلية تطبيق القرار أعلاه".