2025-03-26 14:00:04 - المصدر: فرانس 24

في صدى المشرق، نسلط الضوء على التوتر العراقي الإيراني على خلفية الضغوط الأميركية القصوى على الجمهورية الإسلامية. وزير الخارجية العراقي يقول ان بلاده ليست جزءا مما يعرف بمحور المقاومة ولا تقبل بوحدة الساحات، ووزير النفط العراقي يقول إن ناقلات النفط الإيرانية التي احتجزتها القوات الأمريكية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة. فهل نحن امام بداية ازمة كبيرة بين البلدين ؟ وهل ستكون بغداد العالقة بين مطرقة واشنطن وسندان طهران قادرة على النفاذ بجلدها أمام المتغيرات التاريخية في الشرق الأوسط؟ ضيف صدى المشرق مستشار رئيس الحكومة للشؤون السياسية دكتور حسين علاوي.