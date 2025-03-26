2025-03-26 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزارة التربية، يوم الأربعاء، عن تصويت هيئة الرأي على إعادةالعمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بناءً على توصيات مجلسالنواب العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يشمل الطلبةالراسبين بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بجميع فروعه"، مشيرةإلى أن "هؤلاء الطلبة سيتمكنون من أداء الامتحانات وفق نظام المحاولات خلالالعام الدراسي 2024-2025".

وأشارت الوزارة، بحسب البيان، إلى أن "لجنة مختصة ستضع آلية لتنفيذالقرار وضمان تطبيقه بالشكل المناسب".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسته الاعتيادية برئاسةرئيس محمود المشهداني، على توصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.