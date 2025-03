2025-03-26 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت فرق الرقابة الصحية في قطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة وبلدية الناصرية، حملة تفتيش مكثفة في أسواق صوب الجزيرة، أسفرت عن ضبط 17 طناً من مادة الأرز و 294 كغم من الحليب غير الصالح للاستهلاك البشري. وذكر بيان لدائرة الصحة تابعته شبكة...

