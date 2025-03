2025-03-26 14:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن وضع خطة طبية متكاملة استعدادا لعيد الفطر المبارك، بهدف تعزيز الخدمات العلاجية والوقائية وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة. وقال مدير عام الصحة الدكتور راشد نجم الخالدي لشبكة اخبار الناصرية ان الخطة تشمل تشكيل غرف عمليات بإشراف...

The post صحة ذي قار: استعدادات خاصة لضمان سلامة المواطنين خلال العيد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.