2025-03-26 14:18:04 - المصدر: ايشان

اعتقلت السلطات التركية ملكة جمال تركيا السابقة بانو أوزتورك، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين حكوميين، في منشورات على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق مصادر صحيفة، فقد فتحت النيابة العامة في “بيكوز”، أحد أحياء إسطنبول، تحقيقا ضد عارضة الأزياء بانو أوزتورك، التي تم اختيارها ملكة جمال تركيا في عام 2009، بتهمة إهانة […]

ظهرت المقالة بتهمة “إهانة أردوغان”.. اعتقال ملكة جمال تركيا السابقة بسبب منشورات مؤيدة لأوغلو أولاً على ايشان.



