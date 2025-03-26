2025-03-26 14:18:04 - المصدر: ايشان

أكد عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية، أمير كامل المعموري، اليوم الأربعاء، اتحاد كرة القدم العراقي، ملزم بدفع نصف مليون دولار لمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، في حال قرر فعلاً إقالته، بالإضافة إلى كافة مستحقاته المالية مثل المكافآت ونفقات السفر. وقال المعموري، في بيان تابعته منصة “إيشان” إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم مُلزم في حال قرر […]

ظهرت المقالة في حال إقالته.. العراق ملزم بدفع نصف مليون دولار لكاساس ومستحقاته ونفقات السفر أولاً على ايشان.



