إقليم كوردستان على موعد مع طقس مضطرب خلال عيد الفطر

2025-03-26 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف الخبير في مجال الأرصاد الجوية آراس جبار، اليوم الاربعاء، ان الأيامالمقبلة ستشهد ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 6 درجات مئوية فياقليم كوردستان، ما يؤدي إلى انتهاء الأجواء الباردة خلال الليل وزيادة الشعوربالحرارة نهارًا.

وقالجبار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اضطرابًا جويًا طفيفًا سيؤثر على الإقليماعتبارًا من يوم الأحد المقبل حتى مساء الاثنين، بسبب منخفض جوي قادم من البحرالأبيض المتوسط".

وأضافأنه "خلال اليومين الأول والثاني من العيد، ستشهد معظم مناطق الإقليم طقسًاغائمًا جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة، بينما قد تتشكل السحب الركاميةفي بعض المناطق، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مؤقتة، خاصة في دهوك، أربيل،والمناطق الجبلية المحيطة بهما، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة".

واشارالى انه "في المرحلة الثانية من الاضطراب الجوي، والتي تبدأ يوم الأربعاءالمقبل، فسيعود تأثير المنخفض مرة أخرى على المنطقة، حيث يُتوقع زيادة فرص هطولالأمطار وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، لكن تأثيره سيكون مؤقتًا وسينتهي بحلوليوم الخميس".

ولفتإلى أن "توزيع الأمطار قد يكون غير متساوٍ، حيث قد لا تشهد بعض المناطق أيهطولات، بينما قد تتساقط أمطار غزيرة في مناطق أخرى، مما يُعد أمرًا طبيعيًا فيمثل هذه التقلبات الجوية الربيعية".