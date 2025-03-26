جلسة اليوم.. محافظة حلبجة وقانون الحشد على جدول البرلمان العراقي

2025-03-26 15:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدرج مجلس النواب العراقي، يومالأربعاء، فقرتي التصويت على محافظة حلبجة والقراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي،على جدول أعمال جلسته المقرر عقدها مساء.

وتضمن جدول الأعمال، سبع فقرات، أبرزها التصويتعلى مشروع استحداث محافظة حلبجة، والقراءة الثانية لقانون هيئة الحشد الشعبيوالتصويت على تعديل قاون أسس معادلات الشهادات والدرجات العلمية.

وكان البرلمان، في آخر جلسة له، أتم القراءةالأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد سحب قانون الخدمة والتقاعدللهيئة من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا للغط الذي أثير حوله.

وكانت رئاسة جمهورية العراق، جددت في 17 آذار/مارس الجاري، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كماحثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري، دعا رئيس اقليمكوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية إلى إكمال جميع إجراءات تحويل حلبجةإلى محافظة.