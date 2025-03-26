رئيس الوزراء يوجه وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة

2025-03-26 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة للعراق بالطاقة الكهربائية".ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، بأن "تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز".