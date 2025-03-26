جمعية اللاجئين العائدين: أكثر من 30 ألف مواطن هاجروا من كردستان إلى أوروبا منذ 2023

2025-03-26 17:25:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت جمعية اللاجئين العائدين إلى كردستان أن أكثر من 30 ألف مواطن غادروا إقليم كردستان متوجهين إلى الدول الأوروبية منذ عام 2023، بحثًا عن فرص أفضل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها.





ووفقًا لإحصائيات الجمعية، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي هجرة أكثر من 1500 مواطن من الإقليم، مما يشير إلى استمرار موجة الهجرة بوتيرة متصاعدة.





كما كشفت الجمعية أن 83 مهاجراً لقوا حتفهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2024 أثناء رحلاتهم الشاقة إلى أوروبا، حيث واجهوا مخاطر عديدة، من بينها الغرق، والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على الطرق غير الشرعية.





وأضافت الجمعية أن المعدل اليومي للهجرة من إقليم كردستان يصل إلى 20 شخصًا على الأقل، مما يعكس حجم التحديات التي تدفع المواطنين إلى اتخاذ قرارات الهجرة رغم المخاطر والصعوبات التي قد تواجههم في طريقهم.



