وزارة التربية تنشر ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق

2025-03-26 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق للعام الدراسي (2025-2026) لديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وحسب قانون 20.لمعرفة التفاصيل : أضغط هنا