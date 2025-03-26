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وزارة التربية تنشر ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق

وزارة التربية تنشر ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق
وزارة التربية تنشر ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق
2025-03-26 18:10:01 - المصدر: واع
بغداد - واع 
نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ملفات خطة الإجازات الدراسية الخاصة بها داخل العراق للعام الدراسي (2025-2026) لديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وحسب قانون 20.

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