العدل: اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات

2025-03-26 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات.وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "قررت اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات؛ وذلك لتوحيد الإجراءات القانونية في تصديق عقود الشركات، استنادًا إلى المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل".وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، بحسب البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الوزارة لتنظيم عمليات تسجيل وتصديق عقود الشركات وتعزيز بيئة الأعمال وفق الأطر القانونية النافذة".وأضاف، أن "اعتماد النموذج الموحد سيسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وضمان الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للشركات داخل العراق".وأكد، أن "هذا الإجراء يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة العدل لدعم القطاع الاستثماري والاقتصادي، من خلال تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يواكب التطورات القانونية والتجارية الحديثة".