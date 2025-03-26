وزير الزراعة يصادق على استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

2025-03-26 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأربعاء، المصادقة على خطة استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بواقع 160 ألف طن.وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، صادق على خطة استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي بواقع 160 ألف طن ومن خلال مواقع استلام البذور لشركتي ما بين النهرين العامة للبذور والعراقية لإنتاج البذور".وأضاف البيان، أن "المالكي حدد يوم الأحد الموافق 2025/5/4 موعدًا لبدء عمليات استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة ومن خلال مواقع استلام شركتي ما بين النهرين العامة للبذور والعراقية لإنتاج البذور".