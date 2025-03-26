الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | الجيش العراقي نريده لـ"اليوم الأكشر"
فيديو | الجيش العراقي نريده لـ"اليوم الأكشر"
نسخ الرابط
2025-03-26 18:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | مسلسل قط أحمر5 | الحلقة السادسة والعشرون | الحياة الزوجية خلف الكواليس
فيديو | بين الصحافة والفن.. علاء الإبراهيمي يتحدث عن انطلاقته نحو الشهرة
فيديو | انتصار الجيش في الخرطوم يمثل المرحلة ما قبل الأخيرة للحرب
فيديو | الشريعة والحياة في رمضان | عادل صلاحي.. ترجمات القرآن والكتب الإسلامية.. بين نشر ا...
فيديو | وجه صلاح الدين.. مدن الماء والزراعة والتأريخ | #وجه_العراق مع كريم السيد
فيديو | مفهوم العلس من زاوية نائب عن تقدم
فيديو | مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس يتوجه إلى بغداد | الشرقية نيوز
فيديو | خبير يكشف خطأ كبيرا ارتكتبه ايران بكشف مدنها الصاروخية