المالكي والسفير الفرنسي يبحثان العلاقات المشتركة وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين

2025-03-26 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، لسفير جمهورية فرنسا لدى العراق باتريك دوريل أهمية بناء شراكات متعددة استثمارية واقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق باتريك دوريل".وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء جرى البحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، كما تم تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة" .وأوضح المالكي، بحسب البيان، أن "العراق يمتلك علاقات تاريخية مع باريس ولديه اهتمام في تعزيزها بمختلف القطاعات"، مشيرًا إلى "أهمية بناء شراكات متعددة استثمارية واقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين" .وبشأن التطورات الجارية في الشرق الأوسط أكد المالكي، أن "الأوضاع في المنطقة تشهد تحديات كبيرة وخطيرة سواء في سوريا والجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بحق الأقليات أو التمادي الصهيوني في مواصلة العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا وآخرها اليمن"، داعيًا المجتمع الدولي لـ"احتواء الأزمات وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر".بدوره أعرب السفير الفرنسي عن "اهتمام بلاده بنجاح العراق في تعزيز وحدته واستقراره"، مؤكدًا حرص فرنسا على "بناء علاقات صداقة وطيدة مع العراقيين كافة وتصميمها على تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين".