عدم الاتفاق على حلبجة يعرقل جلسات البرلمان.. اجتماع حاسم بعد الإفطار

2025-03-26 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعدت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، عقد جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم.

وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان: "مجلس النواب قد لا يعقد جلسته اليوم كما حصل يوم أمس، لعدم وجود اتفاق وتوافق سياسي على فقرة التصويت على جعل (حلبجة) محافظة، فهناك بعض التحفظات على ذلك من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة".

وبين اليساري، انه "ربما يحصل اتفاق على ذلك خلال الساعات المقبلة، ونمضي بعقد الجلسة، وربما تؤجل الفقرة من اجل عقد الجلسة وعدم عرقلتها، فهذا الامر سيحسم خلال الساعات المقبلة، عبر اجتماعات رؤساء الكتل داخل البرلمان ما بعد الإفطار".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، ويتضمن جدول اعماله التصويت على استحداث محافظة حلبجة بإقليم كردستان.

وأجل مجلس النواب، عقد جلسته أمس الثلاثاء، الى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.