النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط مخاوف تقلص الإمداد

2025-03-26 20:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 73.22 دولار للبرميل (اندبندنت عربية)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف حيال الإمدادات مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات النفط الفنزويلية والإيرانية، في حين قدم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الدعم أيضاً للأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 73.22 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 69.20 دولار للبرميل، وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وكتبت محللة السوق في "فيليب نوفا" في تعليق عن السوق اليوم الأربعاء بريانكا ساشديفا، "تحافظ أسعار النفط الخام على ميلها الصعودي بعد عقوبات ترمب على النفط الفنزويلي، مما يثير مخاوف في شأن العرض".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس الإثنين أمراً تنفيذياً يسمح لإدارته بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المئة على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام والوقود السائل من فنزويلا، إذ يمثل النفط سلعة التصدير الرئيسة لفنزويلا، والصين التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية، هي أكبر المشترين.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي جولة جديدة من العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية مستهدفة كيانات مثل "شو قوانغ لو تشينغ" للبتروكيماويات، وهي مصفاة صغيرة تابعة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ بشرق الصين، وسفناً تزود مثل تلك الكيانات بالنفط، وتعد الصين أكبر مستورد للخام الإيراني.

وتلقت السوق دعماً، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار) الجاري، وهي علامة على قوة الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم، ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية البيانات الرسمية في شأن مخزونات الخام اليوم الأربعاء.

ومما حد من مكاسب النفط، توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات في البحر وعلى أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت كييف وموسكو إنهما ستعتمدان على واشنطن في تطبيق الاتفاقين، بينما عبر كل منهما عن شكوكه في التزام الطرف الآخر.

ارتفاع الطلب العالمي على النفط

في الأثناء، ذكرت وكالة "تاس" للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

ويقارن هذا مع أحدث توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بزيادة قدرها 1.45 مليون برميل يومياً.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن نوفاك قوله إن مجموعة "أوبك+" ستراقب سوق النفط التي تشهد استقراراً حالياً، مع أهمية الحفاظ على توازن العرض والطلب.

تطوير حقول كركوك النفطية

في غضون ذلك، قالت شركة "بي بي" النفطية اليوم الأربعاء، إنها تلقت موافقة نهائية من الحكومة العراقية لمشروع إعادة تطوير حقول كركوك النفطية العملاقة.

وأضافت أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج ثلاثة مليارات برميل من النفط المكافئ، يأتي ذلك في أعقاب اتفاق مبدئي وقع الشهر الماضي.



