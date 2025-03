ذي قار: الموافقة على إدراج 3 مشاريع خدمية جديدة ضمن موازنة صندوق الإعمار

2025-03-26 20:00:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن النائب الثاني لمحافظ ذي قار، ماجد العتابي، عن موافقة صندوق إعمار المحافظة على إدراج ثلاثة مشاريع خدمية ضمن موازنته، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح العتابي، في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن المشاريع تشمل إنشاء طرق ريفية وهي طريق عتاب بطول 9 كموطريق قرية النخيلة بطول 4 كم وطريق قرية آل ساجت بطول 5 كم. وأشار إلى أن...

