وزارة الداخلية تعلن خطة تأمين أيام عيد الفطر المبارك

2025-03-26 20:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن خطة تأمين أيام عيد الفطر المبارك.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مقطع فيديو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مناطق البلاد تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً"، مبينا أنه "تم تأمين جميع الأماكن المقدسة والأسواق والمتنزهات".وأوصى ميري "أصحاب مدن الألعاب باتخاذ إجراءات السلامة لتفادي أي إصابات"، لافتا الى انه "يمنع مرور الدراجات النارية والعربات التي تجرها الخيول في الأماكن المزدحمة".وأشار الى "نشر فرق أمنية لمتابعة حالات التحرش وظاهرة التفحيط"، مشددا على "منع تواجد المتسولين قرب المراقد والعتبات الدينية المقدسة والجوامع وأماكن ترفيه المواطنين".وأكد على "منع شراء واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والمسدسات والبنادق المزيفة"، لافتا الى "مراقبة الأنهر والمناطق القريبة من المدن ومراسي الزوارق والكورنيش المشيد على ضفاف الأنهار وعلى أصحاب المصالحة العاملة في تلك المواقع واتخاذ كافة إجراءات السلامة".وأشار الى "أهمية إجراء حملات توعوية تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع وسائل الإعلام لمكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع وايضاً الشائعات والأمور الأخرى التي تعكر صفو المواطنين"، لافتا الى انه "تم تأمين انتشار وتوزيع فرق الدفاع المدني من الإطفاء والإنقاذ والمعالجة والإسعاف ومرابطتها قرب الأسواق والمولات والأماكن الترفيهية والمساحات العامة والأماكن الحيوية والتقاطعات المهمة".وذكر أنه "تم تدقيق شروط السلامة والأمان للفنادق والمطاعم والمرافق العمومية في المحافظات والتأكيد من قبل الأمن السياحي من النزلاء والمؤجرين وتدقيقهم امنياً واتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المطلوبين"، داعيا المواطنين الى "التعاون مع مديرية المرور العامة وعدم ركن العجلات في الأماكن الخاطئة والمخالفة تفادياً للازدحامات في السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات".