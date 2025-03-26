2025-03-26 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، القبضعلى متهم قام بحرق منزل عائلته بعد الاعتداء على والدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، وكذلكاعتقال 16 متسللاً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية، وضبط 4 عجلات محملة بموادغير المرخصة والمعدّة للتهريب، في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.

ففي محافظة أربيل، أعلنت مديرية شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، عن وقوع حادثة حريق متعمد في أحد المنازل بمنطقة "هەولێری نوێ"، حيثتوجهت الفرق المختصة فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث.

ووفقاً لصاحب المنزل، فإن الجاني دخل إلى المنزل بغرض السرقة، واعتدى علىزوجته قبل أن يقوم بإضرام النار في المنزل. وبعد التحقيقات، تبين أن المتهم هو ابنالعائلة نفسها، حيث قام بعد إشعال الحريق بضرب والدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، ثم ادعىلاحقاً أن منزله قد احترق طالباً المساعدة، في محاولة لإخفاء جريمته.

إلا أن الشرطة تمكنت في وقت قياسي من كشف ملابسات الحادث، وإلقاء القبضعلى المتهم بناءً على قرار صادر من الجهات القضائية المختصة، حيث يخضع حالياً للتحقيقلاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

إلى ذلك، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،عن تمكن لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض في عمليتينمنفصلتين على 16 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإداريةلمحافظة السليمانية، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةبحقهم.

وبالانتقال إلى كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، عن تمكن مفارز متابعة الطرق النيسمية من ضبط 4 عجلات محملة بمواد غير مرخصةومُعدّة للتهريب أثناء محاولة دخولها إلى المدينة عبر الطرق النيسمية (الترابية).

وأضاف البيان، أن "السيارات كانت محملة بمواد مخالفة للشروط الصحية حيثتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع سائقيها التوقيف وفق المادة 240 وتسليم العجلاتمع حمولتها الى الجهات الرقابية المختصة".