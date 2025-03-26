بغداد وديالى.. القبض على متهمين بسرقة 42 ألف دولار بجرائم منفصلة

2025-03-26 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادةشرطة الرصافة، يوم الأربعاء، عن القبض على متهمين بسرقة 7 آلاف دولار من مواطنداخل مؤسسة الشهداء، فيما اعتقلت من جانب آخر قيادة شرطة ديالى، متهمين بسرقة 35ألف دولار من منزل مواطن.

وقالت قيادة شرطة الرصافة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود اخبار من احدالمواطنين مدعياً تعرضه إلى حادث سرقة مبلغ مالي قدره (7) آلاف دولار من داخل مؤسسةالشهداء فرع الرصافة، تم تشكيل فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام الكرادة ليتم متابعةكاميرات المراقبة وتعقبهم والتوصل اليهم والقبض على المتهمين".

وأضافت"بعد مطاردتهم وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، ولدى التحقيق معهم اعترفوابقيامهم بالعديد من عمليات السرقة، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات اللازمةبحقهم".

من جانب آخر،أعلنت قيادة شرطة ديالى، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد وّرُود شكوى من احد المواطنين في احدمناطق شمال مدينة بعقوبة، أدعى فيها ان داره قد تعرض الى سرقة مبلغ مالي يقدر بـ35ألف دولار امريكي، أمر قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل أمني مختص بأشراف مباشر من قبله".

وتابعت "بعدالتحري وجمع المعلومات الدقيقة، تمكنت القوة المشتركة من مفارز مكتب مكافحةالمنصورية وقسم شرطة دار السلام ومفارز مكتب استخبارات دار السلام من القاء القبضعلى ثلاث متهمين بوقت قياسي، وتم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونيةبحقهم لينالوا جزائهم العادل".