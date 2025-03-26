منحها صلاحيات واسعة.. وزير الكهرباء يوجه مديريات التوزيع بفك الاختناقات "فورا"

2025-03-26 20:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل،يوم الأربعاء، مديريات التوزيع بفك الاختناقات عن الشبكة بـ"شكل مباشر"، ومنحها صلاحية واسعة للتغلب على الإجراءات الروتينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم مديري ‏فروع توزيعالكهرباء في المحافظات، لمناقشة مراحل تنفيذ حملة فك الاختناقات التي أطلقها ‏رئيسمجلس الوزراء مؤخراً".

وأضافت أن "الوزير وجه مديري الفروعبمتابعة مشاريع فك الاختناقات بشكل مباشر، ورفع تقارير ‏مفصلة عن نسب الإنجاز،مانحاً إياهم صلاحيات واسعة للتغلب على الإجراءات الروتينية التي ‏قد تعيق سير العمل".

وأكد الوزير، بحسب البيان على "ضرورةتنظيم عمل مراكز الصيانة وفق القرارات السابقة، ‏التي تنص على تخصيص (10) مجاميعو(7) سيارات في كل مركز صيانة، مؤكداً أهمية ‏الالتزام بهذه المعايير لضمان سرعةالاستجابة وكفاءة الأداء".

وجدد التأكيد على "ضرورة الإلتزام بالخطةالموضوعة لصرف المحولات والأسلاك وفق الاحتياج ‏الفعلي"، محذراً من أن "مديريالفروع سيخضعون للمحاسبة في حال صرف المواد لغير ‏المخصص لها".‏

وأوعز أيضا، وفقا للبيان، لمديري "الفروعبالتنسيق مع المحافظين ومسؤولي الأقضية والنواحي ‏لتنصيب منظومات الطاقة الشمسية،بالتعاون مع فريق الطاقة المتجددة الحكومي، في إطار خطة ‏الوزارة لتنويع مصادرالطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية".‏