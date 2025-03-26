2025-03-26 20:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية خطة تأمين أيام عيد الفطر المبارك، فيما أشارت إلى صدور قرارات بمنع شراء واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والمسدسات والبنادق المزيفة، ومنع تواجد المتسولين قرب المراقد والعتبات الدينية المقدسة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مناطق البلاد تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً، وسنعمل على تأمين جميع الأماكن المقدسة والأسواق والمتنزهات”. وأضافت: […]

ظهرت المقالة خطة العيد.. الداخلية: سنمنع حالات التحرّش والتفحيط وتواجد المتسولين قرب المراقد أولاً على ايشان.



