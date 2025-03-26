2025-03-26 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

رد ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، على رافينيا، جناح برشلونة ومنتخب البرازيل.

وكان رافينيا قد قال في بودكاست مع النجم البرازيلي روماريو، عن مواجهة راقصي التانجو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 "سنسحق الأرجنتين.. اللعنة عليهم".

لكن المنتخب البرازيلي تلقى هزيمة ساحقة أمام غريمه الأرجنتيني (4-1)، فجر اليوم الأربعاء، في كلاسيكو الكرة اللاتينية.

ونشر ميسي، على حسابه بشبكة "إنستجرام، صورة للاعبي الأرجنتين عقب الفوز على البرازيل، بالإضافة إلى نتيجة المباراة، وكتب عليها: "هذا المنتخب الوطني دائما ما يتحدث من خلال كرة القدم، سواء كان يلعب في الداخل أو الخارج".

وأضاف: "تهانينا على المباراة الرائعة التي لعبتموها الليلة الماضية وأيضا على الفوز ضد أوروجواي".

يذكر أن ميسي غاب عن منتخب الأرجنتين خلال التوقف الدولي الأخير بسبب الإصابة.







