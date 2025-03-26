اعتقال (16) متسللا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية بالسليمانية

2025-03-26 23:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة قوات الحدود، القاء القبض على (16) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وفي عمليتين منفصلتين، تمكن لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (16) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، اذ تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".