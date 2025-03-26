السيد الحكيم والمالكي يؤكدان ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية

2025-03-26 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية واستحقاقاتها المالية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "استقبلنا مساء اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وتداولنا تطورات الواقع السياسي في العراق والمنطقة، دعونا إلى استثمار الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك لتعزيز اللقاءات، تقريب وجهات النظر، وحل الإشكالات العالقة".وأكد السيد الحكيم، " أهمية الحفاظ على ما تحقق من استقرار على المستويات السياسية، الأمنية، والاجتماعية"، داعيا إلى "استكمال المشاريع وتعزيز حالة الرضا لدى المواطنين".وشدد على "ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية واستحقاقاتها المالية للوفاء بتعهداتها تجاه جمهورها"، مؤكدا على "الجهوزية الأمنية العالية، وتمنينا لشعوب المنطقة الأمن، الاستقرار والازدهار".وتابع: "جددنا إدانتنا لما تتعرض له المكونات في سوريا، وحمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية إيقاف القتال في غزة، إغاثة النازحين، وإعادة إعمار المدن".