2025-03-26 23:25:08 - المصدر: الفرات نيوز



افتتح امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم كورنيش الاعظمية وكورنيش المسناية بمنطقة الاعظمية ضمن حملة تطوير المنطقة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً بان الدخول لمتنزه الزوراء سيكون مجاناً خلال ايام العيد .

جاء ذلك خلال حفل افتتاح رسمي حضره وكيلا امانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية ومديري عامي دائرة المشاريع ودائرة بلدية الاعظمية تضمن قص الشريط لمتنزه كورنيش الاعظمية وكورنيش المسناية المحاذيين لنهر دجلة .

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله ان " اليوم تم انجاز كورنيش الاعظمية وكورنيش المسناية ضمن حملة اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء لتطوير منطقة الاعظمية ، وهناك اهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء لهذه المنطقة عبر تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد مدير مكتب رئيس الوزراء ".

واضاف ان " هذا المشروع جاء نتاج جهود متميزة من قبل دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الاعظمية بمتابعة من وكيلي امانة بغداد للشؤون البلدية والفنية لتحويل الموقع بحلة جميلة وجديدة لاستقبال اهالي الاعظمية والوافدين من جميع مناطق العاصمة والمحافظات العراقية خلال ايام عيد الفطر المبارك ".

واكد ان " متنزه الزوراء وجميع الحدائق والمتنزهات في مدينة بغداد ستكون مفتوحة مجاناً للمواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك ، الى جانب تهيئة خطة خدمية خاصة خلال ايام العيد لاسيما قرب المناطق الترفيهية التي سيرتادها المواطنين ".