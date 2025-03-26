مع "عيدية".. إطلاق الرواتب قبل عيد الفطر لهذه الشريحة في العراق

2025-03-26 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية،أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثانيةعشرة، على تقديم موعد صرف إعانة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان/ أبريل، وصرفها قبلعطلة عيد الفطر.

وأشار الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إلى أن "هذا المقترح الذي رفعته الوزارة جاء في إطار حرصها على التخفيف من الأعباءالمالية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية".

من جهته، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية،أحمد الموسوي، أن "الفرق الفنية في الهيئة أنجزت احتساب الدفعة، متضمنةً مبلغالعيدية المخصص لفئة الأيتام، لضمان إيصال المستحقات المالية في الوقت المناسب، ممايسهم في مساعدة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجات العيد".

واختتم البيان بالقول إن "هذه الخطوةتأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، لاسيماخلال المناسبات الدينية، إذ تزداد المتطلبات المعيشية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيقالاستقرار المعيشي وضمان الحياة الكريمة للمواطنين".

وكان مجلس الوزراء العراقي، صوت في جلستهأمس الثلاثاء، على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية،ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.