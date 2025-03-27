2025-03-27 01:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، بإسقاط جميع الدعاوى القضائية المقامة ضدّ بعض الصحفيين، ممن صدرت بحقّهم إجراءات قانونية.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لعددٍ من مقدمي البرامج السياسية في الفضائيات العراقية، بحسب بيان لمكتبه.

وشهد اللقاء طرح مواضيع ذات الصلة بعمل الحكومة وأداء الأجهزة التنفيذية، إذ أكد السوداني أهمية دور الإعلام في مساعدة الناس على معرفة الحقيقة، مشيراً إلى أن العمل الصحفي والإعلامي اليوم يشكل دعامة أساسية في تصويب أداء الجهاز التنفيذي، من خلال مساعدة المسؤولين على رصد الأخطاء والهفوات، إن وجدت، وطرح المعالجات اللازمة بشأنها.

وأجاب رئيس مجلس الوزراء عن استفسارات وتساؤلات الحضور في ما يتعلق بالأداء الحكومي والشأن العام وتطورات الأوضاع في المنطقة، ومواقف العراق المبدئية في السياسة الخارجية.

وخلال الجلسة، وجّه السوداني مكتبه بإسقاط كل الدعاوى القضائية المقامة ضدّ بعض الصحفيين بسبب ارتكابهم إساءات وادّعاءات خارج حدود حرية التعبير.