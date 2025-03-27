رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الإعلام في مساعدة الناس على معرفة الحقيقة

2025-03-27 01:20:11 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، مكتبه بالتنازل عن الدعاوى التي رفعت ضد بعض الصحفيين، فيما اكد أهمية دور الإعلام في مساعدة الناس على معرفة الحقيقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء أمس الأربعاء، عدداً من مقدمي البرامج السياسية في الفضائيات العراقية، وشهد اللقاء طرح العديد من المواضيع ذات الصلة بعمل الحكومة وأداء الأجهزة التنفيذية، إذ أكد أهمية دور الإعلام في مساعدة الناس على معرفة الحقيقة".وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى أن "العمل الصحفي والإعلامي اليوم يشكل دعامة أساسية في تصويب أداء الجهاز التنفيذي، من خلال مساعدة المسؤولين على رصد الأخطاء والهفوات، إن وجدت، وطرح المعالجات اللازمة بشأنها".وأجاب رئيس مجلس الوزراء عن استفسارات وتساؤلات الحضور في ما يتعلق بالأداء الحكومي والشأن العام وتطورات الأوضاع في المنطقة، ومواقف العراق المبدئية في السياسة الخارجية.وخلال الجلسة، وجّه السوداني مكتبه بإسقاط كل الدعاوى القضائية المقامة ضدّ بعض الصحفيين بسبب ارتكابهم إساءات وادّعاءات خارج حدود حرية التعبير.