أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات والرسوم الأمريكية

2025-03-27 09:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف ،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على خلفية مخاوف من شح المعروض العالمي بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الفنزويلي، وعقوبات سابقة على مشتري النفط الإيراني، في حين يعكف المتعاملون على تقييم أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.12% إلى 73.87 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1% إلى 69.75 دولاراً للبرميل.

فيما كانت الأسعار قد ارتفعت أمس الأربعاء بنحو 1% على خلفية بيانات حكومية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي.

المصدر: وكالات