لشهر آذار.. مالية كردستان تباشر بتوزيع رواتب موظفي الإقليم

2025-03-27 09:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

باشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.

وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".

وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".

وكانت قد أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم امس عن جدول توزيع رواتب موظفي حكومة كردستان للشهر الجاري.

ونوهت مالية الإقليم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "توزيع رواتب شهر آذار يبدأ يوم غد الخميس وينتهي يوم السبت المقبل".

وكانت وزارة المالية بحكومة كردستان، أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن إجراءات تمويل رواتب موظفي حكومة الإقليم من قبل وزارة المالية الاتحادية قد تمت وأن من المقرر إضافة المبلغ المطلوب إلى حساب وزارة مالية كردستان، الأربعاء (يوم امس).

وقالت في بيان: "تمويل الرواتب البالغ (954.880.467.779 ديناراً)، لشهر آذار للموظفين والمتقاعدين بإقليم كردستان، (اول امس الأربعاء) من قبل وزارة المالية بالحكومة الاتحادية".