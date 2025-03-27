2025-03-27 09:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة داخل الولايات المتحدة، على أن يبدأ سريان القرار في الثاني من أبريل نيسان المقبل، ما أثار ردود فعل غاضبة. اليابان تدرس خيارات الرد في طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن بلاده تدرس جميع الخيارات المتاحة لاتخاذ تدابير مناسبة ردًا على القرار الأميركي. وقال إيشيبا أمام البرلمان: علينا دراسة التدابير المناسبة عقب هذا الإعلان، بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات. وأكد أن السيارات تمثل نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن اليابان استثمرت بشكل كبير وخلقت فرص عمل كثيرة هناك، وهو أمر لا ينطبق على جميع الدول. كندا تعتبر القرار هجوماً مباشراً وفي تورنتو، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض الرسوم بأنه هجوم مباشر على بلاده، متوعدًا بالدفاع عن العمال والشركات الكندية. وقال: سندافع عن بلدنا وسنتجاوز هذه الأزمة معًا، مضيفًا أن الرسوم الجديدة ستؤذينا، لكن بتكاتفنا سنخرج أقوى. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه وفي بروكسل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن بالغ الأسف لقرار ترامب، واصفة إياه بأنه سيئ للأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية، مشيرة إلى أن التدابير الأميركية الجديدة ستخضع للتقييم في الأيام المقبلة. البرازيل ترفض الوقوف مكتوفة الأيدي من جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال زيارة إلى طوكيو، إن بلاده لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الرسوم، مضيفًا: لا يمكننا أن نقنع أنفسنا بأن الأميركيين وحدهم على حق وأن بإمكانهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين. تداعيات اقتصادية حادة أدى قرار ترامب إلى انخفاض حاد في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية واليابانية والكورية. حيث تراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 3، وانخفضت أسهم فورد موتور بنسبة 1.5. كما شهدت بورصة طوكيو تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت أسهم تويوتا بنسبة 3.72، وميتسوبيشي بنسبة 3.70، ونيسان بنسبة 3.2، وهوندا بنسبة 2.77. وتُعد اليابان من أكثر الدول تأثرًا بالقرار، حيث تشكل السيارات نحو 28 من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعادل 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار. كما توظف صناعة السيارات نحو 10 من القوى العاملة اليابانية، ما يجعلها قطاعًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. انعكاسات على الشركات الامريكية رغم أن القرار يستهدف الشركات الأجنبية، إلا أن شركات السيارات الأميركية قد تواجه تداعيات سلبية، نظرًا لاعتمادها على مكونات مستوردة، ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المبيعات. يبقى أن نرى كيف ستتعامل الدول المتضررة مع هذا القرار، في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام